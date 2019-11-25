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"أمن الجيزة" يكشف تفاصيل الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:11 م
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن السيارة الملاكي المشتبه في تواجد متفجرات داخلها، بمنطقة الشيخ زايد، كان بها عطل ومتوقفة بالطريق، بمحيط سوبر ماركت شهير، ولا يوجد أي أشخاص بداخلها، وتحركت دون تدخل واصطدمت بسيارة شرطة، مما أثار الاشتباه إلى وجود متفجرات داخها.

وأجري رجال المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات تمشيط بمحيط سيارة تم الاشتباه في وجود متفجرات داخلها، وبالفحص والمعاينة تبين سلبية البلاغ، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة، باشتباه بوجود متفجرات بسيارة مركونة بنطاق القسم.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة برجال المفرقعات، وبالفحص والمعاينة تبين سلبية البلاغ الوارد، وعدم وجود أي متفجرات داخل السيارة، ويواصل رجال المفرقعات تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.

وبينت المعاينة أنه حدث عطل بالسيارة المشار إليها، تسبب في توقفها، في مكان غير مخصص للوقوف، مما أثار الاشتباه حولها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

متفجرات سيارة تحريات الشيخ زايد الأجهزة الأمنية

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