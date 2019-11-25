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خالد الصاوي: "مين دا اللي عنده 56 سنة.. كفاية حعيط"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:06 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان خالد الصاوي رسالة إلى محبيه، بعد تهنئتهم بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".

حيث كتب خالد منشورًا قال فيه :"مساء الخير، طبقنا في التصوير لحد ما بقت شمس وزحمة، فرجعت قتيل ما بين نوم متقطع وأضغاث أحلام، ثم أفقت نصف إفاقة على بحر من المحبة لله في لله غمرتني به رسائل التهنئة بيوم ميلادي، أو التضامن والتعاطف مع وصولي عتبة سن ٥٦، من ٥٦؟ انا؟ لا خالص".

وتابع خالد الصاوي: "أنا لسه بتجول بين مسرح حقوق عام ١٩٨٣، وكافتيريا معهد سينما سنة ١٩٩١، وأخري بروفات فرقة الحركة في الهناجر ٢٠٠٣، رسائلكم دي انتشلتني من نكديات العمر اللي راح والجو ده، ورطبت على قلبي لحد ما صحصحت لحب اللي جاي أكثر أشكركم كلكم وكلكن، أسف مش حقدر أرد على الكل بس مش حنسى حد منكم يا أحباء بلا غرض، وكفاية حعيط".

وفي سياق آخر، قدم خالد الصاوي منذ أيام حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١ مع الفنان أحمد داوود، والفنانة دينا الشربيني، وانطلقت فعليات مهرجان القاهرة السينمائي في يوم الأربعاء الماضي، ومستمرة إلى يوم 29 نوفمبر الجاري، والدورة مُهداة إلى روح يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فنيًا للمهرجان، و تولى رئاسة المهرجان المخرج محمد حفظي، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن.
خالد الصاوي: "مين دا اللي عنده 56 سنة.. كفاية حعيط"
خالد الصاوي: "مين دا اللي عنده 56 سنة.. كفاية حعيط"
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مهرجان القاهرة السينمائي فنون فن خالد الصاوي الفجر الفني أخبار الفن

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