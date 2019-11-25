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بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لإطلاق القمر "طيبة 1" (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد أبو رزقة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" مساء الغد.

وأضافت "أبو رزقة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الإثنين، أن تأجيل إطلاق الأقمار الصناعية شيء عادي جدًا، موضحًا أن التأجيل الأول يرجع إلى وجود عطل في قاعدة الإطلاق، وتم إصلاحه.

وتابع أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق القمر مساء اليوم، ولكن تم تأجيل الإطلاق لغدًا بسبب سوء الأحوال الجوية، موضحًا أن هناك فائدة مباشرة وغير مباشرة على المواطنين من إطلاق القمر الصناعي.

وأشار إلى أن القمر الصناعي يغطي جمهورية مصر العربية بالكامل بشبكة اتصالات قوية، مؤكدًا أن هذا حق دستوري للجميع، كما أنها تغطي دول حوض النيل، وبعض دول شمال إفريقيا، وسوريا، والأردن، وفلسطين.
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فلسطين طيبة 1 القمر الصناعي أخبار مصر

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