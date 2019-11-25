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منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:35 م
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الزوار
الزوار
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قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن منطقة أثار أبو مينا استقبلت أعداد كبيرة من الزائرين في ذكرى استشهاد القديس مينا، حيث اعتادت المنطقة استقبال الزائرين في ذكرى استشهاد القديس مينا سنويا.

ومنطقة أبو مينا تقع غرب الإسكندرية علي بعد ٧٥ كيلو متر، ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي تسميتها نسبة للقديس مينا، وتم تسجيلها كأثر بالقرار الوزاري رقم ٦٩٨ لسنة ١٩٥٦ م بمساحه إجمالية تبلغ قرابة ٩٧٨ فدان.

وتحتوي المنطقة على عدد كبير من المواقع الأثرية منها البازيلكا الكبرى وكنيسة المدفن ومدفن القديس مينا والمعمودية ودور الضيافة والحمام المزدوج والبيمارستان وفناء الزوار كما تحتوي المنطقة الأثرية على أعداد كبيرة من القطع الأثرية ولذلك أطلق عليها البعض اسم المدينة الرخامية.

ومنطقة آثار أبو مينا العجائبي المسجلة منذ عام 1979 في قائمة اليونسكو رقم 90 للتراث العالمي من أهم المناطق الأثرية العالمية داخل محافظة الإسكندرية في منطقة الكينج مريوط، كما أنها المنطقة الآثرية القبطية الوحيدة على مستوى مصر المسجلة في التراث العالمي.
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
منطقة أبو مينا الأثرية تستقبل الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مينا
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الكلمات المفتاحية

المواقع الأثرية القديس مينا الزائرين الاسكندرية الاثار أثار أبو مينا

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