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ننشر النتيجة النهائية للتصويت على بنود عمومية "المحامين"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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عمومية المحامين
عمومية المحامين
منى صموئيل
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أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، منذ قليل، النتائج النهائية للتصويت على بنود الميزانية العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية، والتي انعقدت من أجلها الجمعية العمومية للمحامين.

وقال سامح عاشور في المؤتمر المنعقد الآن لإعلان النتيجة، إن عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بلغ ١٨ ألف محامي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١٧٥٠٩ صوت، فيما بلغ الأصوات الموافقة على زيادة المعاش ١٦٦٨١، بينما بلغ إجمالي الموافقة على باقي بنود الميزانية ١٥٣٠٣، فيما بلغ عدد الموافقين على البند الخاص بمراقب الحسابات ١٥١٥١.

وكانت ازدحمت نقابة المحامين عن اخرها، في الساعات الأخيرة، للتسجيل في الجمعية العمومية العادية المنعقدة، بشارع عبد الخالق ثروت.

ومن جانبها، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط النقابة، ودفعت بعدد من قواتها أمام السرادق المقام أمام نقابة المحامين، وذلك لتأمين الجمعية العمومية.

وبدأ التصويت في التاسعة صباحا واستمر حتى الخامسة مساء بمقر النقابة العامة برمسيس، ووفقا لقانون المحاماة فإن النصاب القانوني للجمعية يبلغ 3000 آلاف عضو.
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نقيب المحامين قوات الأمن النتائج النهائية الميزانية الأصوات

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