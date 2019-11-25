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يُشترط عدم التدخين.. 1840 فرصة عمل بمصنع إليكترونيات ببني سويف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف، برئاسة عرفان الشافعي، مدير المديرية، عن توافر 1840 فرصة عمل متنوعة، لدى مصنع شركة توشيبا العربي للإليكترونيات، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، بنطاق مركز الواسطى، شمال بني سويف.

وأكدت المديرية، أن فرص العمل المتاحة هي: ٣٥ مراقب جودة، و١٠٠ فني صيانة، و٥٠٠ فني تجميع، و٥ مدخلي بيانات، و٥٠٠ فني إنتاج، و٥٠٠ عامل إنتاج، و١٠٠ مراقب أمن، و٥٠ أمين مخزن، و٥٠ عامل خدمات.

وأوضحت المديرية، أنه يشترط في التقدم لفرص العمل، عدم التدخين، ولا يزيد السن عن 28 سنة، وتوفر الشركة مزايا عينية "تأمين صحي واجتماعي، ووجبة غذائية، ومواصلات، مميزات أخرى، على أن يتم التقدم والاستفسار بمقر الشركة، بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بالواسطى.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة ومديرياتها لتوفير فرص عمل للخريجين في شركات القطاع الخاص والحد من البطالة.

من جانبه أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أنه يوجد بها 8 مناطق صناعية بها أكثر من 720 مشروعًا منها 60% مصانع منتجة، بينها مصنع توشيبا العربي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية باستثمارات قد تصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه وبنسبة تنفيذ اقتربت من الـ 75 %، والذي سيوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل.

وقال محافظ بني سويف: إن المحافظة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في مجال الاستثمار الزراعي، مثل منطقة الـ 51 ألف فدان بالظهير الشرقي لمركزي ببا والفشن، وحاليا ينفذ بها مشروع الزراعات المحمية بنظام الصوبات الزراعية، والذي قام بعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروع القومي للزراعات المحمية.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل تحت شعار "أيدي عاملة مدربة" من خلال عدد من الخطوات العملية لدعم التدريب المهني والفني للأيدي العاملة بالمحافظة ضمن خطة يجري تنفيذها لتكون أكبر نسبة من العمالة من أبناء محافظة بني سويف في المصانع المقامة على أرض المحافظة، وذلك عن طريق التنسيق مع جمعيات المستثمرين، والغرفة التجارية، ولقاء كبار رجال الأعمال.
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