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ترامب يصدر أمراً لـ"البنتاجون" بشأن جندي ارتكب جريمة في العراق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:02 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، على أن الرئيس دونالد ترامب أمر "البنتاجون" بالسماح لجندي البحرية المدان بسوء السلوك في ميدان المعركة، الاحتفاظ برتبته التي حددته كعضو في قوة النخبة بدلا من إجراء مراجعة داخلية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، للصحفيين في البنتاجون في إشارة إلى رئيس العمليات الخاصة إدوارد جالاجر، إني "تحدثت مع الرئيس يوم الأحد، وأعطاني أمراً بأن يحتفظ إيدي جالاجر بالرتبة"، حسبما نقلت "رويترز".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقال يوم الأحد الماضي، وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر على خلفية قضية محاكمة إدي جالاجر، الجندي الذي يخدم في وحدة النافي سيلز.

وأعلن ترامب ترشيح السفير الأمريكي في النروج كين بريثويت للمنصب.

وكان مارك إسبر، قد طلب الأحد من وزير البحرية الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة، بسبب ارتكابه أخطاء وتدخل ترامب لوقف هذا القرار.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، مرتبطة بالقضية "لم أكن سعيدا بالطريقة التي أجريت بها محاكمة جندي القوات البحرية الخاصة إدي غالاغر، إنه عومل بطريقة فظة للغاية، وبالرغم من ذلك تمت تبرئته بالكامل من معظم التهم".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول في البحرية الأمريكية أنهم سيواصلون جهودهم لطرد الجندي جالاجر في تحد لرغبة الرئيس ترامب.

وواجه إدوارد جالاجر تهما بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) طعنا، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في العام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.

وتمت تبرئة جالاجر من معظم هذه التهم في يوليو، لكنه أدين بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

وكان ترامب قد قرر في 15 نوفمبر الجاري، إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ 40 عاما.

وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراءا قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عمليا طردهم من وحدة النخبة "نايفي سيلز".

وكتب ترامب بغضب على "تويتر" يوم الخميس الماضي، أنّ "البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته".

وقالت وزارة الدفاع في بيان الأحد، إن إسبر "طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره إلى الصدق بشأن محادثات مع البيت الأبيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر".

وقال ترامب إنه "تم إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قبل وزير الدفاع مارك إسبر"، شاكرا له الفترة التي قضاها في الخدمة، مضيفا "سأرشح الأدميرال كين بريثويت ليكون وزيرا جديدا للبحرية، رجل الإنجازات العظيمة، وأنا أعلم أنه سيقوم بعمل رائع".

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الكلمات المفتاحية

داعش ترامب العراق الرئيس الأمريكي البنتاجون

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