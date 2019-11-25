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حزب المصريين: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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الدكتور حسين أبو العطا
الدكتور حسين أبو العطا
عبداللطيف هيبة
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أدان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الولايات المتحدة بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية، معبرا عن عميق رفضه وغضبه من القرار الأمريكي الغاشم.

وأكد أبو العطا، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي وتحدى لقرارات المنظمات القانونية الدولية التي تنص على عكس الموقف الأمريكى، لافتا إلى رفضه القاطع للاستيطان الإسرائيلي.

وندد رئيس حزب المصريين، بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها غير القانونية والمخالفة للأعراف الدولية على إثر توسعها في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا الانحياز السافر من الولايات المتحدة الأمريكية يعرقل مسيرة السلام في الشرق الأوسط ويجعل أمريكا تفقد مصداقيتها عالميا.

وأكد رئيس حزب المصريين، أنه سيأتي يوما ويعود الحق لأصحابه ويعيش الشعب الفلسطيني في أرضة المغتصبة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا القرار الغاشم والذي يعد تغولا على حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوجود الصهيوني على أراضي الدولة الفلسطينية نعتبره احتلالًا وظالم للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا يجوز البناء على الأرض العربية أي مستوطنات، مؤكدا أن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية فى الضفة الغربية منذ عام 1967.

وتابع أنه كان هناك عدد مماثل من البؤر الاستيطانية الأصغر وغير الرسمية منذ التسعينات دون تفويض من الحكومة لكنها كانت تتم بقدر من الدعم من الحكومات الإسرائيلية المتتالية، لافتا إلى أنه يعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية مع أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.
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الكلمات المفتاحية

فلسطين انتهاك المصريين القرار الأمريكي الشرق الأوسط الإستيطان الإسرائيلي

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