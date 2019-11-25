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وكالة الفضاء المصرية تكشف سبب إيقاف العد التنازلي لإطلاق "طيبة1"(فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:19 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة1" تم تأجيل إطلاقه لمدة 24 ساعة، بسبب سواء الأحوال الجوية على ارتفاع 30 كيلو متر من سطح الأرض.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن سرعة الرياح أكبر من المعدل الطبيعي، وهذا من شأنه أن يؤثر على الصاروخ الحامل للقمر، لذلك تم إيقاف العد التنازلي لإطلاق الصاروخ، وتأجيل إطلاقه للغد. 

ولفت إلى أن الصاروخ والقمر ومنصة الإطلاق في حالة جيدة للغاية، ولكن تأجيل القمر سببه سوء الأحوال الجوية فقط، مشيرًا إلى أن قمر "طيبة" سيغطي الإنترنت والاتصالات التلفونية في كل أنحاء مصر، وبالتالي سيكون هناك شبكة فضائية وأرضية للإتصالات، وإذا حدث عطل في أي شبكة سيتم الانتقال إلى الأخرى على الفور، دون أن يشعر المواطن.
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الكلمات المفتاحية

وكالة الفضاء المصرى محمد القوصي كالة الفضاء طيبة1 الفضاء المصرى

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