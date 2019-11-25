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نتنياهو يبدأ جولته الأمنية إلى العراق واليمن؛ ويتطرق إلي "ذبح" إيران لمواطنيها

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:07 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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إعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، عن موقف إسرائيل تجاه أية محاولات من إيران لتحويل الأراضي العراقية واليمنية إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف على تل أبيب.

وقال نتنياهو، خلال جولة أمنية قام بها برفقة وزير الدفاع نفتالي بينيت للمنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأحد، إن "العدوان الإيراني في المنطقة وضد إسرائيل مستمر". وأضاف: "إسرائيل تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل منع إيران من التموضع في المنطقة، وإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى سوريا".

ووصف تعامل السلطات الإيرانية مع مسألة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد بأنه "ذبح"، معتبرا الأمر "دليلا آخر على طبيعة هذا النظام".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "التزام تل أبيب واستعدادها لمكافحة العدوان الإيراني"، قائلا: "نعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها".

ومن جانبه فقد صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، إنه "من المحتمل جدا أن تحاول إيران مجددا مهاجمة الأراضي السعودية"، لكنه حذر من أن الرد السعودي في تلك المرة سيكون صارما.

وأشار ماكنزي، في تصريحات مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن واشنطن رصدت تهديدات خطيرة وموثوقة من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في صورة أشبه بالهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية في 14 سبتمبر/ ايلول الماضي.

 

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الكلمات المفتاحية

نتنياهو ذبح المواطنين ايران العراق واليمن

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