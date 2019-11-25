Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:34 م
Advertisements
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
حسن شحاتة
Advertisements

ترتيب الدوري المصري اليوم، وذلك بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

تقدم الأهلي في النتيجة مبكرا عن طريق وليد سليمان،  بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الغرباوي  في الدقيقة 10 من زمن المباراة.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للقلعة الحمراء في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وواصل أبناء المدرب السويسري رينيه فايلر، ضغطهم حتى تمكنوا من إضافة الهدف الثالث عن طريق وليد سليمان "هاتريك" في الدقيقة 49 من عمر المباراة، من خلال رأسية رائعة سكنت الشباك، قبل أن يختتم حسين الشحات أهداف مباراة الأهلي، بإحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري بعد فوز الأهلي

1- الأهلي 12نقطة.
2- بيراميدز 11نقطة.
3-الزمالك 10 نقاط.
4- المقاولون 10نقاط.
5- المصري 7 نقاط.
6- الاتحاد 7 نقاط.
7- مصر المقاصة 7نقاط.
8- حرس الحدود 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- الانتاج الحربي 6 نقاط.
11- سموحة 5 نقاط.
12- طنطا 5 نقاط.
13- أسوان 4 نقاط.
14- الجونة 4نقاط.
15- ط. الجيش 3 نقاط.
16- وادي دجلة 3 نقاط.
17- إف سي مصر 3 نقاط.
18- إنبي نقطة وحيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الاهلي ملخص مباراة الاهلي فوز الأهلي ترتيب الدوري المصري اليوم ترتيب الدوري المصري الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

ليس بوجبا.. ريال مدريد يستهدف نجم جديد من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

منذ ساعة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

منذ نصف ساعة

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

منذ أقل من نصف ساعة

التضحية الكبري.. ريال مدريد يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل إنبي الرسمي أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي

منذ أقل من ساعة

كورة لايف| live مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

وليد سليمان يتوج سياسة التدوير في مباراة الأهلي ضد الإنتاج

«يلا شوت الاهلي HD» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي والجونة كورة لايف HD

كورة جول مباراة الاهلي والجونة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر kooora goal

عاجل.. صاروخية وليد سليمان تضع الأهلي في المقدمة أمام الجونة

الأهلي يُنهي الشوط الأول أمام الجونة متقدمًا بثنائية وليد سليمان

الأهلي يعزف سيمفونية رائعة ويهزم الجونة برباعية في ليلة تألق وليد سليمان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:44 م

يلا شووت ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر KORA LIVE اونلاين رابط ماتش الزمالك ON SPORT

يوتيوب On sport.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD TIME

06:43 م

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي

07:13 م

مشاهد مباراة الزمالك ضد إنبي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا

07:15 م

تشكيل الزمالك الرسمي أمام إنبي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status