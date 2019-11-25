



ترتيب الدوري المصري اليوم، وذلك بعدما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي





تقدم الأهلي في النتيجة مبكرا عن طريق وليد سليمان، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الغرباوي في الدقيقة 10 من زمن المباراة.





وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للقلعة الحمراء في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وواصل أبناء المدرب السويسري رينيه فايلر، ضغطهم حتى تمكنوا من إضافة الهدف الثالث عن طريق وليد سليمان "هاتريك" في الدقيقة 49 من عمر المباراة، من خلال رأسية رائعة سكنت الشباك، قبل أن يختتم حسين الشحات أهداف مباراة الأهلي، بإحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88 من زمن المباراة.





ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري بعد فوز الأهلي





1- الأهلي 12نقطة.

2- بيراميدز 11نقطة.

3-الزمالك 10 نقاط.

4- المقاولون 10نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4نقاط.

15- ط. الجيش 3 نقاط.

16- وادي دجلة 3 نقاط.

17- إف سي مصر 3 نقاط.

18- إنبي نقطة وحيدة.