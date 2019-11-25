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بالأسماء.. تجديد حبس رامي شعث و8 أخرين في خلية الأمل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
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جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حبس 9 متهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وضمت أسماء المتهمين كلا من محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، عبدالحميد ابو بكر، وكريم حسين عبدالعال، وهند صلاح الدين عبدالظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، والتمست هيئة دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بالتدابير الإحترازية او ضمان محل اقامتهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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الكلمات المفتاحية

خلية الأمل جنايات القاهرة النيابة المتهمين أحكام الدستور

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