



نتيجة مباراة الأهلي والجونة اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء المباراة لصالحه بفوز ساحق على أبناء الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن إطار منافسات مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





نتيجة مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري





تمكن الفريق الاول لكرة القدم الأهلي من إحراز هدف التقدم مبكرا عن طريق نجمه وليد سليمان، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عجز الغرباوي في التصدي لها لتسكن الشباك في الدقيقة 10 من زمن المباراة.





وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 42 من زمن المباراة، لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة هدفين دون رد.





وواصل أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، ضغطهم المتواصل حتى اسفر عن الهدف الثالث للنجم المتألق وليد سليمان "هاتريك" في الدقيقة 49 من زمن المباراة، من خلال رأسية رائعة سكنت الشباك.





واختتم حسين الشحات أهداف مباراة الأهلي، بإحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليقتنص صدارة الدوري.





ترتيب الأهلي والجونة في الدوري المصري





وبتلك النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.