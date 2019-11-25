تجديد حبس الروسية "ذوالخمور" و6 أخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس 7 متهمين بينهم 5 شباب روسين الجنسية، وفتاة روسية تدعى ذو الخمور كستروف، وآخر مصري في القضية رقم 1260 لسنة 2018.





تعقد جلسة التجديد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.



