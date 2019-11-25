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دفاع رامي شعث يطالب بإخلاء سبيله في "خلية الأمل"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:14 م
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محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
مـروة هيـكل 
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طالب دفاع رامي شعت نجل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة باخلاء سبيله اثناء جلسة تجديد حبسه متهمين اخرين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة.

حيث طالب الدفاع اخلاء سبيله لعدم استجوابه وبطلان التحريات والتحقيقات، وعلى سبيل الاحتياط الكلي صدور قرار بالافراج المؤقت عن المتهم مع تعهد المتهم "شعث" ودفاعه المثول وقت طلبه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.
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الكلمات المفتاحية

متهمين رامي شعت جنايات القاهرة النيابة أحكام القانون

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