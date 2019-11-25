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نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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نور
نور
يارا أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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اختارت نجمات الفن اللون الأسود لحضور العرض الخاص لفيلم "احكيلي" ضمن فعاليات خامس أيام مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" حيث أبرزهم نور ولبلبة والهام شاهين وعبير صبري حملت جميع فساتين الخاصة بهم اللون الأسود.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة ماريان خوري على السجادة الحمراء، من بينهم عبير صبري ونور اللبنانية وخالد سليم وحسام الجندي.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، "الأم" هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد آرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات افراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.

وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي.
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
نجمات الفن يرفعن شعار "الأسود" في خامس أيام "القاهرة السينمائي" (صور)
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