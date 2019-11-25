محافظ السويس يتفقد شوارع الملاحة وطريق الخدمة والموقف الإقليمي لسيارات الأجرة



وتابع صقر جولته لطريق الخدمة لمتابعة أعمال الصرف الصحي علي الطريق امام مسجد الاستقامة بحي يفيصل.



وكلف المحافظ حي فيصل بمتابعة اعمال الرصف واعادة الشئ لاصلة ورصف الطريق بعد انتهاء توصيل الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة وربطها بطريق الخدمة ومدينة التعاوينات ومدينة مبارك بحي فيصل.



وواصل صقر الجولة لميدان فكري زاهر، مكلفا مدير ادارة المرور بعمل 3 مطبات صناعية لتهدئة الحركة المرورية بميدان فكري زاهر.



رافق المحافظ في الجولات كلا من العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين والمهندسة فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل والعميد محمد رشاد قائد المرور واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والمهندس محمود زهرة مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس وامل ابراهيم سكرتير حي السويس وشعبان حمدان مدير التجميل والحدائق بالمحافظة وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي الاربعين ومحمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة والمهندسة فاتن عبد الغني مدير الادارات الهندسية بحي السويس والمهندس احمد شعبان مدير الإدارات الهندسية بحي فيصل والمهندس محمد امام مدير الادارات الهندسية بحي الاربعين والهيئة الهندسية والشركة المنفذة.







تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد أعمال تطوير وتوسعة شارع الملاحة الجديدة ورفع الاشغالات بميدان الشيخ عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير في اطار تطوير شوارع الملاحة وربطها بشارع النيل وطريق صلاح نسيم والمحروسة.واكد المحافظ علي العميد ايهاب سراج بمتابعة انهاء الأعمال ورفع التعديات وناتج الحفر بالتنسيق مع الشركة المنفذة للاعمال والجهات الاخري.وتابع صقر جولته الي حي فيصل لمتابعة انهاء مشكلة توصيل الخدمات والمرافق لمحلات موقف سيارات الميكروباص الداخلي، مكلفا ادارة المرور وحي فيصل ومديرية الطرق بعمل طريق امام المحلات الجديدة بالموقف الاقليمي لسيارات الاجرة لدخول وخروج سيارات الميكروباص الداخلي.