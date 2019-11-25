المجلس العسكري الانتقالي السوداني: خريطة طريق لأول 50 يوما من اتفاق السلام





أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الإثنين، أن خريطة طريق ستعد في الـ50 يوم الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد على أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.





وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تفاؤله بالوصول إلي سلام خلال المائة يوم، و"تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار".





وقال دقلو في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة جنوب السودان في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.





وكان كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والرئيس الأوغندي يوري موسفني، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد عقدوا قمة ثلاثية في عنتيبي، وتناولت الترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة في جنوب السودان.





وكشف دقلو عن لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة "معسكرات التدريب"، وأن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، مشيراً إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة المعسكرات، ورفع تقريرها لمجلس السيادة.





ولفت دقلو إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان للوقوف علي المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.





السودان مرحلة انتقالية وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري. المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

حمدوك يؤدي اليمين الدستورية وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

المسيرة التعليمية وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

خبرة تزيد عن 30 عامًا ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.

المسيرة المهنية وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.

وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج. ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.

وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.



