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نتيجة مباراة الاهلي والجونة اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:50 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أنهى النادي الاهلي الشوط الاول من مباراته ضد فريق نادي الجونة بالتقدم بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهماعلى ملعب إستاد الجونة لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

أحرز ثنائية النادي الاهلي وليد سليمان في الدقائق التاسعة من تصويبة مركزة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من دربكة داخل منطقة الجزاء .

 

وبدأ النادي الاهلي المباراة بضغط عالي على حامل الكرة من جانب لاعبي نادي الجونة حيث منع لاعبوا السويسري رينيه فايلر من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي .

 

في الوقت الذي شن فيه المارد الأحمر هجمات على مرمى حارس مرمى الجونة أسفرا عن تسجيل هدفين سهلا من مهمة الفريق وأوجدا الكثير من المساحات في دفاعات الفريق الساحلي .

 

وبدأ فايلر المباراة بتشكيلة ظهر فيها عمرو السولية فقط في مركز وسط الملعب نظراً لغياب حمدي فتحي بداعي الإصابة في الوقت الذي فضل فيه الإبقاء على حسام عاشور خارج التشكيلة الأساسية .

 

وفي خط الهجوم ظهر النيجيري جونيور أجايي ومروان محسن مع ثلاثة لاعبين تحت المهاجمين وهم محمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات .

 

ولم يشكل لاعبوا الجونة أي خطورة تذكر على مرمى المارد الأحمر وسقط محمد ناجي جدو في أحضان دفاعات النادي الأهلي المتمثلة في الثنائي أيمن أشرف ورامي ربيعة .

 

 

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