Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة بني سويف يستقبل السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:48 م
Advertisements
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
استقبل ظهر اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وذلك على هامش زيارة السفير الى الجامعة لإلقاء محاضرة بعنوان " مقدمة في التأهيل الدبلوماسي " لطلاب كلية السياسية والاقتصاد، وذلك بحضور الدكتور علي مسعود عميد الكلية والدكتور هشام بشير وكيل الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الندوة تستهدف التركيز على تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب من خلال الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء، والتدريب على صياغة القرارات الدولية وتنمية مهارات الخطابة، والتفاوض، وتسوية المنازعات، والتواصل مع وسائل الإعلام.

من جانبه اشاد " العرابي" بالمستوى المتقدم الذى وصلت اليه الجامعة وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة الي تنوع برامجها وكلياتها لتغطي كافة المجالات العلمية المتنوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سفير بني سويف اخبار

أخبار تهمك

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ 14 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعتين

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ ساعة و 22 دقيقة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأت في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"العرابي": مصر حققت التوازن في العلاقات مع القوى العالمية الكبرى

وفد من "كوريا والعراق والسعودية" يزور جامعة بني سويف (صور)

وزير الخارجية الأسبق: السياسة الخارجية لمصر نجحت في عهد السيسي في النهوض بقضايا التنمية (صور )

إطلاق اسم السفير محمد العرابي على الدفعة الثانية لكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف (صور)

نشر المجلة العلمية لـ"تجارة عين شمس" على بنك المعرفة المصري

جامعة الإسكندرية: شغلنا الترتيب 977 عالميًا ضمن تصنيف 20 ألف جامعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

04:14 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status