رئيس جامعة بني سويف يستقبل السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

استقبل ظهر اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وذلك على هامش زيارة السفير الى الجامعة لإلقاء محاضرة بعنوان " مقدمة في التأهيل الدبلوماسي " لطلاب كلية السياسية والاقتصاد، وذلك بحضور الدكتور علي مسعود عميد الكلية والدكتور هشام بشير وكيل الكلية.



وأوضح رئيس الجامعة أن الندوة تستهدف التركيز على تنمية المهارات الدبلوماسية للطلاب من خلال الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء، والتدريب على صياغة القرارات الدولية وتنمية مهارات الخطابة، والتفاوض، وتسوية المنازعات، والتواصل مع وسائل الإعلام.



من جانبه اشاد " العرابي" بالمستوى المتقدم الذى وصلت اليه الجامعة وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة الي تنوع برامجها وكلياتها لتغطي كافة المجالات العلمية المتنوعة.