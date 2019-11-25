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المالكي: أمريكا تحارب الشعب الفلسطيني بقراراتها الأخيرة بشأن المستوطنات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:30 م
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وزير الخارجية الفلسطيني - رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني - رياض المالكي
وكالات
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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الإثنين، إن القرارات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في إطار الحرب التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني في اجتماع جامعة الدول العربية، أن "الخطوات الأمريكية لن تقف عند هذا الحد"، مشيراً إلى أنه يجب الذهاب لما هو أبعد من قانونية القرار أو غير قانونيته، بل البحث في إطر وقف هذه الخطوات المدعومة أمريكياً.

ولفت المالكي إلى أن الجامعة العربية قدمت الكثير من الدعم للجانب الفلسطيني خلال الاجتماع الاخير، بما يمكن أن يدفع السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات هامة على المستوى الدولي في أطار السعي لفرض عقوبات على إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي، أن أمريكا "أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عملا لا يتعارض مع القانون الدولي".

ووجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الشكر للإدارة الأمريكية، واصفا إعلانها بأنه "تصحيح لظلم تاريخي".

فيما اعتبرت موسكو الإعلان الأمريكي مخالفا للقرارات الدولية، داعية إلى العودة للاحترام الكامل وغير المشروط لجميع الاتفاقات القائمة بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

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الكلمات المفتاحية

فلسطين المستوطنات المالكي الشعب الفلسطيني أمريكا

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