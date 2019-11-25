Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير: ارتفاع استهلاك مستخدمو الهواتف الذكية لـ 24 جيجابت شهريا في 2025

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:25 م
Advertisements
تقرير إريكسون الشهري
تقرير إريكسون الشهري
أحمد الشيخ
Advertisements
 توقع  تقرير إريكسون للاتصالات المتنقلة عن شهر نوفمبر، أن يصل عدد المشتركين بشبكة الجيل الخامس إلى 2.6 مليار مشترك خلال السنوات الست المقبلة، وذلك بفضل الزخم المستمر لمنظومة الجيل الخامس التي تتطور على نحو مستمر. وتطرق التقرير إلى مجموعة من التوقعات الأخرى في نهاية عام 2025، إضافة إلى العديد من الرؤى الخاصة بمزودي خدمات الاتصال المستشرفة للمستقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل حركة البيانات الشهرية من 7.2 جيجابايت حالياً إلى 24 جيجابايت نهاية عام 2025 ، ويعزى ذلك جزئياً إلى السلوك الجديد للمستهلكين، مثل مشاهدة محتويات الواقع الافتراضي. يمكن للمستخدمين بث 21 دقيقة من مقاطع الفيديو عالية الدقة (1280 × 720) يومياً، باستخدام 7.2 جيجابايت من البيانات شهرياً، في حين سيتمكنون مع 24 جيجابايت، من بث 30 دقيقة من مقاطع الفيديو عالية الدقة، إضافة إلى مشاهدة المحتوى بتقنية الواقع الافتراضي لمدة ست دقائق يومياً.

 

كما يتوقع التقرير أن توفر شبكات الجيل الخامس تغطية فائقة لحوالي 65% من سكان العالم بنهاية العام 2025، فيما سيتم تداول 45% من حركة البيانات العالمية باستخدام الهواتف المتنقلة.

 

يعتبر عام 2019 رائداً لناحية توفير خدمات الاتصال في آسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية التي تستخدم شبكات الجيل الخامس. وقد شهدت كوريا الجنوبية بالفعل ارتفاعاً ملاحظاً للاشتراك بتقنية الجيل الخامس منذ إطلاقها في أبريل 2019، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين اشتراك جماعي عبر مزودي الخدمة المختلفين في البلاد نهاية سبتمبر 2019.

 

كما أدى إطلاق تقنية الجيل الخامس في الصين أواخر شهر أكتوبر، إلى تعديل في التوقعات المرتبطة بعدد الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس لنهاية العام 2019 ، بحيث ارتفعت من 10 ملايين إلى 13 مليون.

 

وتعليقاً على النتائج قال فريدريك ييدلينج نائب الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون ورئيس الشبكات: "من المشجع أن نرى مدى اهتمام شركات تصنيع الأجهزة بتقنية الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يشهد عام 2020، الذروة في انتاج  الأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس، ما سينعكس بالتالي بالزيادة في عدد الاشتراكات بالتقنية الجديدة. ولكن ما هي الاستراتيجية الأنسب لتحويل حالات الاستخدام إلى تطبيقات يمكن اعتمادها من قبل المستهلكين والمؤسسات؟ ومع استمرار تقنية الجيل الرابع كعنصر تمكين فعال للاتصال في العديد من أنحاء العالم، يعتبر تحديث الشبكات عنصراً رئيسياً لاحداث الثورة التكنولوجية المتوقعة ".

 

وبالنظر إلى الزخم الحالي الذي تشهده تقنية الجيل الخامس، من المتوقع أن تشهد تقنية الجيل الخامس إقبالاً يفوق الإقبال الذي شهدته تقنية الجيل الرابع المطور LTE. وسيكون معدل التبني في أمريكا الشمالية الأكثر سرعة، حيث يتوقع أن تصل نسبة الاشتراكات بتقنية الجيل الخامس عبر الهواتف المتنقلة في المنطقة إلى 74% نهاية عام 2025، فيما يتوقع التقرير أن تصل هذه النسبة إلى 56% في آسيا و55% في أوروبا.

تشمل التوقعات الأخرى ما يلي: من المتوقع أن يرتفع عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء الخلوية من 1.3 مليار نهاية عام 2019، إلى 5 مليارات نهاية العام 2025- بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25%. وتشير التقديرات إلى أن تقنيات NB-IoT و Cat-M ستمثل 52 % من اتصالات إنترنت الأشياء الخلوية في عام 2025.

وقد شهدت حركة البيانات نمواً بنسبة 68%  على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2019 ، مدفوعة بالعدد المتزايد من اشتراكات الهواتف الذكية في الهند، وزيادة حركة البيانات الشهرية لكل هاتف ذكي في الصين، والقدرات الفائقة للأجهزة، والارتفاع في كثافة بيانات المحتوى، وتوفر خطط البيانات بأسعار أكثر انخفاضاً.

رؤى العملاء التي تم استعراضها في المقالات الجماعية

ألقى التقرير في إطار مقال جماعي بالتعاون معSK Telecom ، نظرة تفصيلية على دور مزود الخدمة الكوري الجنوبي بتطبيق استراتيجية النشر الجماعي لتقنية الجيل الخامس والتي تتمحور حول توفير تجربة متميزة للتقنية الجديدة وخدمات مبتكرة للعملاء في مواقع جغرافية محددة.

يبحث مقال آخر، تم تأليفه بالتعاون مع مجموعة إم تي إن، الأثر الايجابي لتركيز مزود الخدمة في جنوب إفريقيا على تجربة المستخدم وولاء العملاء، ما أدى إلى إحداث تحسينات هائلة على مستوى الشبكة وتحقيق مكاسب هائلة في رواندا وغانا.

كما يلقي التقرير نظرة متعمقة على خطط تعريفة مزودي الخدمة ، حيث يكشف أن معظم مزودي الخدمة الذين قاموا بإطلاق تقنية الجيل الخامس قد قاموا بتسعير باقات الجيل الخامس على نحو أعلى بحوالي 20 % من عروض الباقات الخاصة بتقنية الجيل الرابع. أخيراً، تم نشر مقال يصف دور تقنية إنترنت الأشياء في تلبية متطلبات الاستخدام المختلفة لتطبيقات السيارات والنقل.
 
لقراءة التقرير إضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبكات الجيل الخامس تقرير اريكسون اريكسون للخدمات المتنقلة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم ON SPORT YouTube بدون تقطيع.. هدف رمضان صبحي

منذ 14 دقيقة

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 6 ساعات

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعتين

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام سان جيرمان.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 8 ساعات

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأت في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ يوم

ريال مدريد يصدم نجومه الكبار ويرسل هدية ثمينة إلى نجميه

منذ نصف ساعة

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ ساعة و 22 دقيقة

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

إطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً في 2019

إريكسون: تطوير تقنيات إنترنت الأشياء للأجهزة الخلوية وإطلاق فئات وحلول جديدة

توقعات بوصول عدد مستخدمي الهواتف المحمولة بالشرق الأوسط الي مليار في 2022

"إريكسون": تقنية الجيل الخامس تقود الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:14 م

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

11:50 ص

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status