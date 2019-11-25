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أمن الإسماعيلية يضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:28 م
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اللواء جمال غزالي
اللواء جمال غزالي
هشام إسماعيل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز وأقسام الشرطة من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، وذلك خلال تفقد الحالة الأمنية في الشوارع وميادين المحافظة.

كان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من العميد محمود هندى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم "مصطفى. ع. ع"19 عامًا" مقيم ابوعطوة دائرة المركز بحوزته سلاح ابيض"مطواة"، والمتهم "محمد. ع. م"34 عامًا" مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواة"، والمتهم "على. ر. ع"43 عامًا" مقيم الشيخ سليم دائرة مركز القصاصين، والمتهم "عبدالرحمن. أ.ع"31 عامًا" مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين"، والمتهم "رمضان. ح.ح"41 عامًا" مقيم ابوحماد شرقية بحوزته سلاح أبيض "خنجر".

وضبط المتهم "على. م. ع"25 عامًا" مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"كتر"، والمتهم "احمد. ع.أ "23 عامًا" مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض"سكين"، والمتهم "الوزير.ع. ت"33 عامًا" مقيم السبع ابار الغربية دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض"سكين"، زتم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتحرر محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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مصر امن الاسماعيلية اسلحة اخبار

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