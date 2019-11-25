البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات اليوم الإثنين

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا الذى صعد بـ 0.6 %.









وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 27960.2 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 3110.2 نقطة، وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8573.5 نقطة.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 98.347.