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ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:54 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، بجامعة الفيوم، ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بحضور كل من الدكتور طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وليد الشيمي، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة وبحضورالدكتورة أميمة صبحي مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين  بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالسلام، أن المركز خلال الفترة القادمة سوف ينظم دورات مجانية للخريجين في جميع المجالات وسوف يوقع بروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني لتدريب الخريجين وتوظيفهم.

واستعرض الدكتور وليد الشيمي، أهمية وحدة متابعة الخريجين بالكليات باعتبارها همزة الوصل بين الكلية وخريجيها مضيفًا أن وحدة متابعة الخريجين تعمل على إعداد خريج متميز مؤهل لسوق العمل من خلال عقد عدد من اللقاءات الدورية بين الخريجين والطلاب سواء بالكلية أو في أماكن عملهم لتبادل الخبرات بينهم وأكد على أن مهمة مركز متابعة الخريجين هي متابعة الخريج وتلبية احتياجاته من دورات في المجالات المختلفة.

واستعرضت الدكتورة أميمة صبحي، رؤية ورسالة المركز والدورات التي ينظمها وأهدافه.

ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم (صور)
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم (صور)
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم (صور)
ندوة تعريفية عن أنشطة مركز متابعة الخريجين بجامعة الفيوم (صور)
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