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تعرف على أعداد المُشردين الذين تم التعامل معهم من تضامن الإسكندرية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت مديرية التضامن الإجتماعي في بيان لها، اليوم الأثنين، عن أعداد المشردين الذين تم التعامل معهم وتقديم حزمة من الخدمات لهم، من قبل فريق التدخل السريع حيث بلغ عددهم 428 حالة تم التعامل معها منذ بداية الجملة حتى  يوليو 2019.

وأوضح البيان أنه تم تعامل فريق حماية الأطفال بلا مأوى مع 1018 حالة منذ بداية الحملة والتى بدأت أوائل هذا العام فى 23 يناير 2019 حتى 28 يوليو 2019.

و أكدت المديرية أن حزمة الخدمات المقدمة من قبل فريقى التدخل السريع واطفال بلا مأوى قد شملت الايداع المؤسسى ودمج اسرى ووجبات غذائية وجلسات نفسية اجتماعية وانشطة وخدمات طبية وتوزيع بطاطين.

من جهه أخرى أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مشاركتها في مؤتمر الملتقي الاول للتميز الحكومي المؤسسى، من خلال عرض للتجربه الإماراتيه في التميز الحكومي وأعقبها مناقشات مفتوحه لتجربة حي المنتزة في الحصول على مركز أول جمهورية في مسابقه التميز الحكومي وبوابه المحافظه لنظام الشكاوي الحكومية الموحد وتجربه جامعه إسكندريه في نفس المسابقه وفي المناقشات المفتوحه عرضت بعص التوصيات باسهام الأكاديمية في تدريب الموظفين تدريبات مدفوعه الأجر من خلال برنامج تدريب مسئول حكومى محترف.
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