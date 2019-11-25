Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:14 م
Advertisements
مشاهدة الاهلي والجونة
مشاهدة الاهلي والجونة
Advertisements

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد الجونة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة عروضه المميزة التي قدمها قبل فترة التوقف الدولي والتي كانت آخرها الفوز على فريق أسوان بخماسية مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والجونة بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الأهلي والجونة ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري الدوري المصري بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي .

مباراة الأهلي والجونة بث مباشر كورة ستار KORA

متابعة الأهلي والجونة بث مباشر كول كورة COOL KORA ، بث مباشر مباراة الأهلي اليوم يلا شوت yalla shoot ، رابط مشاهدة مباراة الأهلي والجونة كورة اون لاين، بث مباشر الأهلي والجونة KORA GOAL يلا شوت الأهلي اليوم بث مباشر مباراةالأهلي والجونة kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة الأهلي والجونة يلا شوت koora goal توداي نيوز نتيجة مباراة الأهلي والجونة اليوم بث مباشر يلا شوت

مباراة الأهلي والجونة بث مباشر لايف كورة أون لاين

مباراة الأهلي والجونة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين ، ويمكنكم مشاهدة الأهلي والجونة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والجونة عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والجونة ، رابط مشاهدة الأهلي والجونة بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي والجونة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري الأهلي مباشر اليومكما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والجونة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري المصري الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 22 ساعة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ أقل من ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:45 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

04:08 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status