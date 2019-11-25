رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب استاد الجونة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمبارايات الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة عروضه المميزة التي قدمها قبل فترة التوقف الدولي والتي كانت آخرها الفوز على فريق أسوان بخماسية مقابل هدف.

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تقام مباراة الأهلي والجونة ، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت ؛ المالكة لحقوق البث الحصري الدوري المصري بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي .

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