أسباب رائحة الفم الكريهة Bad Breath وخطورتها.. وأهم طرق العلاج والوقاية (أمراض الأسنان)

ما هي رائحة الفم الكريهة "Bad Breath"؟





تعتبر رائحة الفم الكريهة "Bad Breath"، إحدى أمراض الأسنان، حيث يعاني الكثير من البشرة من رائحة الفم الكريهة، لذلك يلجأ العديد من الناس إلى شراء منتجات أغلبها بطعم النعنان للقضائ على هذه المشكلة، ولكن يعتبر كل ذلك حل مؤقت لرائحة الفم الكريهة، والحل الوحيد لهذه المشكلة يتلخص في عدد عوامل للوقاية من رائحة الفم الكريهة " Halitosis "، وهذا ما نقدمه تفصيليًا لكم فيما يلي:





أسباب رائحة الفم الكريهة وخطورتها



هناك عدة عوامل تؤدي إلى إصابة الفم براشحة كريهة، مثل أنواع معينة من المأكولات والمشروبات، ولدى رئحة الفم الكريهة Bad Breath أو Halitosis أنواع ترتبط بمشاكل أو أمراض معينة في جسم الإنسان، لا ينفع معها نظام المحافظة على نظافة الفم التقليدي، والحل الأمثل في استشارى طيب الأسنان لمعرفة درجة خطورة رائحة الفم الكريهة أو النتنة، وإليكم فيما يلي جميع أسباب رائحة الفم الكريهة.





دور الطعام في تعفن الفم





تراكم بقايا الطعام داخل الأسنان ومن بينها وحولها يتسبب في تعفن الفم، بالإضافة إلى أنواع الأطعمة التي تحتوي على الدهينات المتطايرة " Essential oil " ومنها البصل والثوم، حيث يتسببا في تعفن الفم لمدة 3 أيام كاملة بعد تناولهم، كما هناك بعض أنواع البهارات والخضراوت تتسبب في رائحة الفم الكريهة.





وعن طريقة صدور الرئحة الكريهة من الفم بسبب الأطعمة، فبعد هضمها يتم امتصاص الدهنيات المتطايرة في الدورة الدموية، لتصل إلى الرئتين ثم تخرج رئحة عفنة عن طريق النـَفَس لتزول بالكامل من الجسم.





دور الأسنان في تعفن الفم





إصابة الأسنان بمرض دواعم " Periodontal diseases" يؤدي إلى تعفن الفم وإصدار روائح كريهة منه، وينتج ذلك المرض لعدم فرك الأسنان وتنظيفها بواسطة النصاح السني بشكل يومي، حيث تتجمع الجراثيم على السن وتطلق أبخرة من سلفيد الهيدروجين، لتتراكم على الأسنان طبقة شفافة ودبقة من الجراثيم تتسبب في رائحة عفنة بالفم، بالإضافة إلى إهمال غسل الأسنان يوميا.





وتوصل خطورة عدم فرك الأسنان يوميا إلى تكدس اللويحات التي تتسبب في تعفن والتهاب اللثة، وأيضًا عدم المواظبة على ننظيف الأسنان الاصطناعية ، تشكل بيئة مناسبة لنمو وتجمع مرتعا الجراثيم لتطلق روائح الفم الكريهة.





جفاف الفم يؤدي إلى رائحة كريهة





يعمل اللعاب على تنظيف الفم، حيث يفرز مادة تسمى " Lubricant " للتمنع تكوين الجرائيم، وعند افتقار الفم للعاب أي جفاف الفم، تتراكم الخلاية الميتة على اللسان واللثة والجزء الداخلي من الفك، حيث تتعفن وتتسبب في رئحة عفنة ، يصاب الإنسان بجفاف الفم خلال النوم. وهذا هو السبب لنتن الفم في الصباح. كما يتفاقم جفاف الفم عند النوم والفك مفتوح، بالإضافة إلى بعض الأدوية والتدخين والاضطرابات في الغدد اللعابية التي تؤدي إلى جفاف الفم المزمن.





أمراض في جسم الإنسان متعلقة بروائح الفم





- التلوثات المزمنة في الرئتين والخُراج "Abscess" في الرئتين، يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.





- أنواع معينة من السرطان واضطرابات في عمليات الأيض "داء أيضي" Metabolic disease، قد تسبب رائحة خاصة مميزة في الفم.





- الفشل الكلوي "Renal failure"، قد يسبب رائحة فم شبيهة برائحة البول.





- الفشل الكبدي "Hepatic failure"، يسبب رائحة تشبه رائحة السمك.





- عادة ما يعاني المصابون بمرض السكري (Diabetes) غير المتوازن من رائحة فم شبيهة برائحة الفواكه.





- يمكن الجريان الرجوعي المزمن لعصارة المعدة "مرض الجزر المعدي المريئي" GERD - Gastroesophageal reflux disease أن يتسبب عفن التنفس.





أمراض في الفم والأنف والحلق متعلقة برائحة النفس الكريهة





التلوث في الجيوب الأنفية يعرض الفم للتعفن مما ينتج رائحة فم كريهة، كما يمكن لإفرازات الأنف والجيوب الواصلة إلى الجزء ال الخلفي من الحلق، أن تسبب رائحة عفن في الفم، و الأولاد الذين يعانون من رائحة نفس عفنة، ربما يكون جسما غريبا عالقا في الأنف، لأن أي جسم غريب صغير عالق في الأنف، يؤدي إلى إفرازات مستمرة من الأنف تسبب رائحة الفم الكريهة.





تلوث الحلق المعدي ينتج عنه رائحة فم طريهة لفترة طويلة، وتزول الرائحة وتختفي في حا الشافء من العدوى، ويعتبر التهاب الشعب الهوائية والتلوثات في المسالك التنفسية العلوية، المصحوبة بالسعال وبلغم ذات رائحة كريهة.









التبغ يتسبب في جفاف الفم





يعتبر الأشخاص المدخنين الاكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بأمراض دوعم السن التي تنتج عفن الفم، لأن التدخين يتسبب في جفاف الفم وهو بيئة مناسبة لهذه الأمراض، بالإضافة إلى رائحة التبغ العفنة.





هذه الحميات الغذائية تتسبب في عفن الفم





يعتمد بعض الأشخاص على حميات غذائية صارمة، وتسبب هذه الحميات في تكوين رائحة نتنة سبيعة برائحة الفواكه العفنة، وذلك بسبب الحماض الكيتوني " Ketoacidosis " الذي ينتج حرمان الإنسان من الاكل لفترة طويلة.









الوقاية والعلاج من روائح الفم الكريهة





- فرك الأسنان أو غسلها جيدًا بعد تناول الطعام للتخلص من رائحة النفس الكريهة.





- العناية جيدًا بتنظيف جوانب الأسنان بواسطة النصاح السني بحد أقصى مرة واحدة في اليوم، ليقلل من رائحة الفم.





- يجب عليك فرك اللسان وتنظيفه جيدًأ للتخلص من رائحة الفم الكريهة.





- لا تهمل تنظيف اللثة، لأن ذلك من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للتخلص من روائح الفم الكريهة.





- شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم يساعد في التخفيف من رائحة الفم.





- يجب أن تكون فرشاة الأسنان بحالة جيدة، حيث في حال استخدام فرشاة الأسنان وهي بحالة ليست جيدة، قد يزيد ذلك من رائحة الفم الكريهة.





- زياة طبيب الأسنان بشكل منتظم ودوري، لمعرفة كل الطرق الحديثة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، واكتشاف بعض الأمراض الناتج عنها ذلك التعفن.



