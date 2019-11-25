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هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية، جهودها لاستخراج جثة الشاب نادر رضا، والتي عثر عليها أسفل حفرة عمقها 18 مترا للتنقيب عن الآثار، داخل منزل بطنطا، في منطقة القرشي، التابعة لقسم ثان طنطا، وفقا لمصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية.

وقال المصدر أمنى، لـ"الفجر"، إنهم عثروا على جثة الشاب أسفل تراب وطمي داخل الحفرة، ولم يتمكنوا من استخراجها حتى الآن، حيث يتطلب ذلك توسعة حفرة التنقيب أسفل العقار، وهو ما قد يؤدي لانهيارها، ويعرض حياة رجال الإنقاذ للمخاطر، وبناء على ذلك جرى فرض كردون أمني حول المنزل، ومخاطبة حي ثان طنطا من أجل إزالة المنزل، المكون من طابق واحد، حتي تتمكن القوات من استخراج الجثة.

أوضح المصدر، أنه بالفعل صدر قرار إزالة للمنزل، وعقب ذلك ستبدأ أعمال الحفر وتدخل قوات الإنقاذ لاستخراج الجثة.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بلاغ بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي، فانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن الحفرة بعمق 18 مترا، وممتلئة بالمياه.
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
هدم المنزل لاستخراج جثة الشاب صاحب واقعة التنقيب على الآثار بطنطا
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