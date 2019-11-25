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"القوصي": التغطية الفضائية للقمر الصناعي طيبة 1 لن يقتصر على مصر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
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قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن تقديم خدمات الاتصالات للدول الأفريقية المجاورة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال دورته الحالية، مضيفا أن إنالتغطية الفضائية للقمر الصناعي طيبة 1 لن تقتصر على مصر فقط.

وتهدف مصر لتكون معبر لشبكات البيانات من أوروبا لأفريقيا وهذا لن يتاح بدون وجود بنية تحتية متكاملة قوية للاتصالات الأرضية والفضائية والبحرية ، وطيبة 1 سيكون وصلة لنقل البيانات من أوروبا لأفريقيا فضائياً، لتتحول مصر  إلى (HUB) - محور رئيسي لمراكز البيانات العملاقة الناقلة للبيانات من أوروبا إلى أفريقيا وهو ما سيضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات في مصر.


وأكد "القوصي" في تصريحات لـ"الفجر"، أن خدمات الاتصالات بالأقمار الصناعية تتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه مد البنية التحتية التقليدية للاتصالات التي تتمثل في شبكات الالياف الضوئية أو أبراج المحمول والتي يصعب مدها في بعض المناطق الجبلية الوعرة ويحرم أهالينا في بعض المناطق من خدمات الاتصالات والانترنت، حتى في بعض المناطق بالقاهرة التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات.

 

 
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وكالة الفضاء المصرى محمد القوصي كالة الفضاء القمر الصناعي طيبة 1 الفضاء المصرى

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