18 ديمقراطيًا و3 جمهوريين في سباق الرئاسة الأمريكية

عاد الحقل الكبير تاريخيًا لمرشحي الرئاسة الديمقراطيين الذين يتنافسون على الفوز بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في نوفمبر المقبل إلى 18 يوم الأحد بعد انضمام عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج إلى السباق.



ودخل رجل الأعمال الملياردير في السباق للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة يوم الأحد، قائلا إنه كان يخوض الانتخابات لهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020 وإعادة بناء أمريكا.



ولقد فصل أربعة مرشحين أنفسهم حتى الآن عن بقية المجال بين الناخبين الديمقراطيين ومن بينهم:-



جو بايدن

دخل بايدن، المرشح الديمقراطي الأوائل في استطلاعات الرأي السباق في أبريل، وبدأ عرضه بضربة سريعة على ترامب. عمل بايدن البالغ من العمر 77 عامًا ثماني سنوات كنائب للرئيس باراك أوباما و36 عامًا في مجلس الشيوخ الأمريكي. انتقده بعض زملائه الديمقراطيين لدوره في إصدار تشريعات صارمة ضد الجريمة في التسعينيات. طلب ترامب من الرئيس الأوكراني بالتحقيق مع بايدن وابنه هانتر بايدن هو في صميم التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس.



إليزابيث وارين

السيناتور الأمريكي البالغة من العمر 70 عامًا من ولاية ماساتشوستس هي زعيمة ليبراليية، كانت لها دور أساسي في إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي الفيدرالي بعد الأزمة المالية لعام 2008. لقد ارتفعت حملتها في الأشهر الأخيرة، بما يعادل بايدن في بعض الاستطلاعات. لقد ركزت حملتها على رسالة شعبية ضد الفساد، ووعدت بمحاربة ما وصفته بنظام تزوير لصالح الأثرياء.



بيرني ساندرز

خسر السناتور الأمريكي من فيرمونت ترشيح الديمقراطيين في عام 2016 لهيلاري كلينتون ولكنه يحاول مرة أخرى. بالنسبة لسباق 2020، ويناضل ساندرز البالغ 78 عامًا للوقوف في مجال الليبراليين الذين يدورون حول قضايا طرحها على الحزب الديمقراطي السائد قبل أربع سنوات. وتعرض ساندرز لأزمة قلبية أثناء حملته الانتخابية في ولاية نيفادا في أكتوبر، ولكن لم يكن هناك تأثير يذكر على دعمه. تشمل مقترحاته الرسوم الدراسية المجانية في الكليات العامة.



بيت بوتيج

خرج عمدة ساوث بيند، إنديانا، البالغ من العمر 37 عامًا، من عدم الكشف عن هويته ليصبح واحدًا من ألمع النجوم في الحزب، وبناء الزخم مع الناخبين الشباب. وهو خريج جامعة هارفارد وباحث رودس، ويتحدث سبع لغات في المحادثة وخدم في أفغانستان مع قوات البحرية الأمريكية. يصف نفسه بأنه يمثل جيلًا جديدًا من القيادة اللازمة لمكافحة ترامب. سيكون بوتيج أول مرشح رئاسي مثلي الجنس علنا لحزب سياسي أمريكي كبير.



كمال هاريس

سوف تصنع السناتور الأمريكي من ولاية كاليفورنيا في الولاية الأولى التاريخ كأول امرأة سوداء تحصل على الترشيح. أعلنت هاريس، البالغة من العمر 55 عامًا، وهي ابنة مهاجرين من جامايكا والهند، ترشيحها في عطلة تكريما لزعيم الحقوق المدنية المقتول مارتن لوثر كينغ جونيور. ولقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في استطلاعات الرأي بعد اشتباك مع بايدن حول القضايا العرقية خلال أول مناظرة ديمقراطية في يونيو، ولكنها شهدت انخفاض أعدادها منذ ذلك الحين.



مايكل بلومبرج

أعلن عمدة مدينة نيويورك السابق وقائد الملياردير الإعلامي مايكل بلومبرج البالغ 77 عامًا، ترشيحه رسميًا يوم الأحد. كانت هذه الخطوة بمثابة وجه نحو بلومبرج، الذي قال في مارس إنه لن يخوض انتخابات البيت الأبيض



أندرو يانغ

ويركز رجل الأعمال في نيويورك والمدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا حملته على خطة دخل عالمية طموحة. ويريد يانغ البالغ من العمر 44 سنة أن يضمن لجميع الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا شيكًا بقيمة 1000 دولار شهريًا، وأصدرت حملته أكثر من 100 فكرة سياسية، بما في ذلك مقترحات انتقائية مثل إنشاء قوة بنية تحتية تسمى Legion of Builders and Destroyers.



ايمي كلوبوشار

كانت السناتور الأمريكي من مينيسوتا أول المعتدلين في المجال الديمقراطي. واكتسبت كلوبوشار اهتمامًا وطنيًا عندما توغلت مع بريت كافانو خلال جلسات ترشيحه للمحكمة العليا العام الماضي.



كوري بوكر

حصل بوكر، 50 عامًا، وهو سناتور أمريكي من نيوجيرسي وعمدة نيوارك السابق، على مكانة قومية في الصراع على ترشيح كافانو للمحكمة العليا. جعل بوكر، وهو أسود اللون، العلاقات العرقية والتفاوتات العرقية في نظام العدالة الجنائية محورًا في حملته.



تولسي جابارد

تعد عضو الكونجرس الأمريكي من ساموا من هاواي والعراقية المخضرمة أول هندوسية تخدم في مجلس النواب الأمريكي وركزت حملتها على موقفها المناهض للحرب. بعد أن عملت سابقًا لصالح مجموعة والدها المناهضة للمثليين وصياغة التشريعات ذات الصلة.



جوليان كاسترو

سيكون وزير الإسكان والتطوير الحضري لأوباما أول من أصل إسباني يفوز بترشيح الحزب الأمريكي للرئاسة. استخدم كاسترو، 45 سنة، الذي هاجرت جدته إلى تكساس من المكسيك، القصة الشخصية لعائلته لانتقاد سياسات ترامب الحدودية.



توم ستاير

وقال ستاير، الملياردير في مجال البيئة والقوة في جمع التبرعات للديمقراطيين على مدار العقد الماضي، إنه يركز في يناير على جهوده الرامية إلى عزل ترامب وانتخاب الديمقراطيين لعضوية الكونغرس.



جون ديلاني

أصبح الممثل الأمريكي السابق من ولاية ماريلاند أول ديمقراطي يدخل سباق عام 2020، معلنًا ترشيحه في يوليو 2017. ويقول ديلاني البالغ 56 عامًا، إنه إذا تم انتخابه، فسيركز على تقديم مشاريع قوانين الحزبين فقط خلال المائة يوم الأولى من رئاسته. كما أنه يضغط من أجل نظام رعاية صحية عالمية، ورفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، وإصدار تشريع سلامة السلاح.



مايكل بينيت

بنى بينيت، 54 سنة، سناتور أمريكي من كولورادو، مسيرته السياسية على تحسين نظام التعليم الأمريكي.



ستيف بلوك

حاكم مونتانا الديمقراطي، الذي أعيد انتخابه في عام 2016 في ولاية محافظة حملها ترامب بنسبة 20 نقطة مئوية، وروج لانتخابه وقدرته على العمل عبر خطوط الحزب. جعل بولوك البالغ 53 عامًا إصلاح تمويل الحملة حجر الزاوية في جدول أعماله.



ماريان ويليامسون

تعتقد صاحبة الكتاب الأكثر مبيعًا البالغة من العمر 67 عامًا والمتحدثة التحفيزية ومواطني تكساس أن حملتها التي تركز على الروحانيات يمكنها علاج الولايات المتحدة. أدت مقابلة أجريت عام 1992 على برنامج أوبرا وينفري إلى جعل ويليامسون يصنع لنفسها اسم "المرشد الروحي" لهوليوود وخبير المساعدة الذاتية.



جو سيستاك

قفز الأميرال البحري المتقاعد ذو الثلاثة نجوم والكونجرس السابق من ولاية بنسلفانيا في السباق في يونيو. وسلط سيستاك البالغ 67 عامًا الضوء على حياته العسكرية التي استمرت 31 عامًا وقال إنه يركض لاستعادة القيادة العالمية للولايات المتحدة في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وتأثير الصين المتزايد.



الجمهوريون

ترامب هو المرشح المفضل للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وكان هناك انتقادات بين خصومه بأن قيادة الحزب عملت على جعل الأمر مستحيلًا على منافس. ومع ذلك، سوف يواجه شاغل الوظيفة اثنين على الأقل من المنافسين.



دونالد ترامب

صدم قطب العقارات البالغ من العمر 73 عامًا المؤسسة السياسية في عام 2016 عندما حصل على ترشيح الحزب الجمهوري ثم فاز بالبيت الأبيض. وإنه يواجه تحقيقًا في المساءلة في مجلس النواب يركز على طلبه بأن تجري أوكرانيا تحقيقات يمكن أن تفيده سياسيًا.



جو والش

أصبح عضو سابق في الكونجرس، والش 57 عامًا، ناقدًا صريحًا لترامب، الذي يقول إنه ليس محافظًا وغير مؤهل للمناصب العامة. وفاز والش بمقعد في مجلس النواب عن ولاية إلينوي كمرشح لحركة حزب الشاي المحافظة ماليًا من الحزب الجمهوري في عام 2010.



بيل بيل

ترشح حاكم ماساتشوستس السابق، البالغ من العمر 74 عامًا، لنجاح نائب الرئيس في عام 2016 ليبرتاري. ولقد كان ناقدًا ثابتًا لترامب، حيث قال عندما أطلق حملته عام 2020 أن "الشعب الأمريكي يتم تجاهله وأن أمتنا تعاني".



