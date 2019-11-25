حساب المواطن يبحث شكاوى المستفيدين عبر هذا الرابط

يبحث حساب المواطن شكاوى المستفيدين عبر رابط خدمة صوتك مسموع، قبل صرف دفعة ديسمبر يوم 10 من الشهر المقبل.

وحساب المواطن، سيودع الدفعة الـ25 من شهر ديسمبر يوم 10، وعلى المواطنين المبادرة في التسجيل في البرنامج لتلقي الدعم في الدفعت المقبلة.

ويجب على المستفيد من دعم حساب المواطن أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.





ويشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاما.