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رئيس وكالة الفضاء: "طيبة 1" يساعد مصر على تطبيق الجيل الخامس للاتصالات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:35 م
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القمر الصناعي طيبه 1
القمر الصناعي طيبه 1
أحمد الشيخ
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قال محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية إلى أن القمر طيبة 1 سيساعد بشكل كبير في تقديم خدمات الجيل الخامس ويضع مصر في مقدمة الدول الناشئة، القادرة على تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس بسهولة من خلال اتصالات الأقمار الصناعية عالية الجودة، خصوصا أن الجيل الخامس هو الداعم الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة حيث تعتمد الشركات بشكل أساسي فيه على الاتصالات والانترنت بين الآلات والتحكم عن بعد.



وأشار "القوصي" في تصريحات لـ"الفجر" ان هذا الأمر يساعد  شركات البترول  في التنقيب عن الثروة المعدنية التي تعمل في مناطق نائية ووعرة وكانت تعتمد فى اتصالاتها على الأقمار الصناعية الأجنبية، وبأسعار عالية جدا، على استخدام القمر الصناعي المصري، وكانت هناك شركات تحجم عن الاستثمار في هذه المجالات نتيجة لضعف البنية التحتية للاتصالات في هذه المناطق، وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية جديدة في هذه المجالات.

 

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