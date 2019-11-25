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عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:57 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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استبعد يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزي الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من ترشيحاته للفوز بالكرة الذهبية التي تمنح من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

 

وأكد يورجن كلوب أن الهولن فان دايك مدافع ليفربول هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية لهذا العام بالنظر إلى ما يقدمه داخل الملعب بخلاف صلاح وماني.

 

وقال كلوب: "إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى هذا الجيل فيجب عليك منحها لليونيل ميسى ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب فى الموسم الماضي فهو فيرجيل فان دايك".

 

وأضاف كطلوب: "لا أعرف كيف ستسير الأمور ولكن هذه هى رؤيتي.. ميسي أفضل لاعب في هذا الجيل وفان دايك أفض لاعب في الموسم الماضي.

 

وتضم قائمة الـ30 لاعبًا المرشحون للفوز بالكرة الذهبية فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة.

 

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يورجن كلوب محمد صلاح كلوب الكرة الذهبية الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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