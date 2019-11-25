اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في الإمارات
اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في الإمارات
وسجلت اسعار الذهب "عيار
18"، 129.23 درهم ، والذهب "عيار21"، 150.77 درهم ، وسعر "عيار
24" 172.31 درهم .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 86.15 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في الإمارات
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
46.92
|
172.31
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.01
|
157.95
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.05
|
150.77
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.19
|
129.23
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.37
|
100.51
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.46
|
86.15
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.459
|
5.359
|
اسعار جنيه الذهب
|
328.42
|
1.206
|
اسعار كيلو الذهب
|
46.916
|
172.308
اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في الإمارات
ويحتوي
أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في
الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
22 نوفمبر
|
100.57
|
129.30
|
150.85
|
158.03
|
172.40
|
21 نوفمبر
|
100.85
|
129.67
|
151.29
|
158.49
|
172.89
|
20 نوفمبر
|
101.01
|
129.87
|
151.51
|
158.73
|
173.16
|
19 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
161.36
|
176.03
|
18 نوفمبر