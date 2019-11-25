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"حرصت على قراءة القرآن لكي أتقن اللغة".. معتز هشام يحكي تجربته في "ممالك النار" على راديو إينرجي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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معتز هشام
معتز هشام
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حل الفنان الصاعد معتز هشام، مؤدي دور سليم الأول في مسلسل ممالك النار، وخالد صفوت الذي قام باختياره لأداء الدور ضيفان على برنامج "ليل داخلي" الذي يقدمه محمد سليمان عبد الملك على إذاعة "إنرجي"

ويرصد الفجر الفني إبرز التصريحات التي جاءت عبر الحلقة : 



محمد سليمان عبد الملك:

1- فوجئت بردود الفعل على مسلسل ممالك النار في الوطن العربي كله، والمسلسل حقق نجاحا كبيرا لأنه لمس وتر حساس للغاية.

2- تفاجئت بأداء الطفل معتز هشام في دور سليم الأول، أدى الدور باتقان كبير لدرجة أن الناس أصبحت تخاف منه.

خالد صفوت:

1- كنت مسئول عن اختيار طاقم التمثيل من المصريين، وقابلت أكثر من 80 طفل لأختار منهم أطفالا يؤدون الأدوار في أول حلقتين.

2- واجهت مشكلة مع الأطفال في تجارب الأداء وهي أن اللغة العربية لديهم ضعيفة للغاية.

3- صفينا العدد في النهاية وتبقى منهم 4 قررنا أن نختار منهم واحد ليؤدي دور سليم الأول، كان منهم معتز هشام

4- معتز هشام لم يكن من القاهرة ورغم ذلك سافر وجاء إلى مكتبي أكثر من 7 مرات، وكان يبقى في مكتبي لأكثر من 6 ساعات لرغبته الشديدة في تأدية الدور.

5- دربنا معتز هشام على تأدية الدور خلال تجارب الأداء وقبل القرار النهائي بقبوله، جلبنا له مدرس لغة عربية ومعلم تمثيل، وكان يعيد تأدية المشاهد لأكثر من مرة مما أرهقه ومن ثم أبلغناه بالموافقة.

معتز هشام:

1- حرصت على قراءة القرآن لتقوية اللغة العربية عندي وذلك من أجل تأدية دوري في ممالك النار.

2- أديت تدريبات على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف قبل تأدية الدور.

3- البعض أصبح يخاف مني بعد تأدية دور سليم الأول وهو طفل.

4- كنت حريص على مشاهدة أداء الفنان محمود نصر لشخصية سليم الأول وهو كبير وتعلمت منه كثيرا، وجمعتنا جلسة في بداية العمل تحدثنا فيها عن كل تفاصيل شخصية سليم الأول التي نؤديها.

5- أول عمل لي كان مشاركتي في برنامج "في بيتنا ضيف"، ثم مسلسل "سابع جار"، وبعده مسلسل "الطوفان"، قبل مشاركتي في "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز.

6- اكتشفت موهبتي في التمثيل عندما شاركت في أحد المسرحيات بالمدرسة، ولاقيت ردود أفعال إيجابية للغاية.

7- طموحي أن أستمر في النجاح حتى أصل لحصد جائزة الأوسكار.
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الكلمات المفتاحية

ممالك النار معتز هشام

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