Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوريا الجنوبية تنتقد تدريبات بيونغ يانغ وتعتبرها انتهاكاً للاتفاق العسكري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد ثابت
Advertisements

أدانت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بسبب قيامها بتدريبات بالمدفعية بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في سول اليوم الإثنين، إن تدريبات إطلاق النار تعتد انتهاكاً لاتفاق عسكري ثنائي تم إبرامه في سبتمبر من العام الماضي.

وأضافت أن كوريا الشمالية عليها وقف جميع الانشطة العسكرية في المنطقة الحدودية.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أفادت من قبل، بأن الزعيم كيم جونج أون، أمر بالتدريبات بالذخيرة الحية أثناء تفتيش شركة عسكرية في جزيرة تشانجرين في البحر الأصفر.

كما صرحت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "إن موظفي شركة المدفعية الساحلية أظهروا، بصورة كاملة، مهاراتهم في إطلاق النار التي أصقلوها في تدريبهم اليومي لإسعاد القائد الأعلى".

ولم يتضح متى جرت التدريبات العسكرية.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن تدريبات إطلاق النار قد تمت في الجزيرة القريبة من الحدود، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

يذكر أنه خلال مسار التقارب بين الجانبين في العام الماضي، وافقت القوات المسلحة للبلدين على إجراءات لبناء الثقة بالقرب من الحدود شديدة التسليح لتجنب الحوادث. إلا ان العلاقات قد تعثرت هذا العام.

وقد دعت القيادة في بيونج يانج كوريا الجنوبية إلى عدم القيام بدور الوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقد زادت كوريا الشمالية مؤخراً وبشكل كبير، من انتقاداتها للمناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية’ كوريا الجنوبية تدريبات بيونغ يانغ

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 19 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعتين

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تنتقد السلطات العسكرية الكورية الجنوبية

كوريا الشمالية تختبر نظام إطلاق الصواريخ الجديد

البنتاجون: واشنطن لن "تبالغ في رد الفعل" تجاه إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ كان تحذيرًا للولايات المتحدة والجنوب

كوريا الشمالية: كيم جونج أون أشرف على التجربة الصاروخية لـ"سلاح جديد"

كوريا الجنوبية تقترح عقد اجتماع حول مشروع مشترك مع جارتها الشمالية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status