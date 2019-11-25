قبل ساعات من إطلاقه.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ "الفجر" الوظيفة الحقيقية اـ "طيبة 1"

وتابع القوصي في تصريحات خاصة لـ "الفجر": " تأتي أهمية القمر الصناعي طيبة 1 من أنه أول قمر لخدمات الاتصالات، يوفر تلك الخدمات للمناطق المحرومة والنائية، بجانب الشركات التي تعمل في الصحراء وهو نواة لتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات، والتي تقوم على انترنت الأشياء والتحكم عن بعد في الألات والمعدات، وهو ما يتطلب انترنت قوي بسرعات كبيرة توفرها الأقمار الصناعية المتخصصة فى الاتصالات من نوعية طيبة 1.

وعن تأخر إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 والذي كان من المقرر إطلاقه الجمعة الماضية، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ "الفجر"، أنه تم عقد اجتماع برئاسة قائد منصة الإطلاق يوم الجمعة الماضي وتبين عدم جاهزية الدائرة الكهربائية للإطلاق فتم إلغاء الإطلاق لإصلاح العطل الفني، وتم عقد اجتماع أخر يوم السبت الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة واعلن مسئول التغذية الكهربائية عن استمرار العطل في منصة الإطلاق وليس في القمر الصناعي، وتم عقد اجتماع ثالث أمس الأحد الساعة 9 مساء، حيث تم إعلان إصلاح العطل الكهربائي، فأعلن رئيس منصة الإطلاق بدء العد التنازلى لإطلاق القمر ليكون اليوم في تمام 11:08 مساء بتوقيت القاهرة.



