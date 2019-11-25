قبل ساعات من إطلاقه.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ "الفجر" الوظيفة الحقيقية اـ "طيبة 1"
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ
"الفجر":
"طيبة 1" أحد العناصر الاساسية في
التحول الرقمي.. ويحول مصر لمحور لنقل البيانات من أوروبا لأفريقيا
القمر يقدم خدمات التليفون الأرضي والانترنت
للمناطق المحرومة من التغطية بسبب صعوبة مد البنية التحتية
سنجذب استثمارات جديدة في مجال البترول والثروة
المعدنية بإتاحة خدمات الاتصالات بمناطق البحث والتنقيب
القمر يقدم خدمات الاتصالات لدول شمال
أفريقيا وحوض النيل.. وهو نواة لبدأ خدمات الجيل الخامس في مصر
كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي
لوكالة الفضاء المصرية، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد طيبة 1 اليوم
الساعة 11:08 مساء بتوقيت القاهرة، حيث بدأ العد التنازلي
للإطلاق منذ أمس غير مستبعد تأخر الموعد قليلاً تبعا للظروف الجوية وتجهيز معدات
الإطلاق.
وتابع القوصي في تصريحات خاصة لـ
"الفجر": " تأتي أهمية القمر الصناعي طيبة 1 من أنه أول قمر لخدمات
الاتصالات، يوفر تلك الخدمات للمناطق المحرومة والنائية، بجانب الشركات التي تعمل
في الصحراء وهو نواة لتقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات، والتي تقوم على انترنت
الأشياء والتحكم عن بعد في الألات والمعدات، وهو ما يتطلب انترنت قوي بسرعات كبيرة
توفرها الأقمار الصناعية المتخصصة فى الاتصالات من نوعية طيبة 1.
وعن تأخر إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 والذي
كان من المقرر إطلاقه الجمعة الماضية، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
لـ "الفجر"، أنه تم عقد اجتماع برئاسة قائد منصة الإطلاق يوم الجمعة
الماضي وتبين عدم جاهزية الدائرة الكهربائية للإطلاق فتم إلغاء الإطلاق لإصلاح العطل
الفني، وتم عقد اجتماع أخر يوم السبت الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة واعلن مسئول
التغذية الكهربائية عن استمرار العطل في منصة الإطلاق وليس في القمر الصناعي، وتم
عقد اجتماع ثالث أمس الأحد الساعة 9 مساء، حيث تم إعلان إصلاح العطل الكهربائي،
فأعلن رئيس منصة الإطلاق بدء العد التنازلى لإطلاق القمر ليكون اليوم في تمام
11:08 مساء بتوقيت القاهرة.
القمر الصناعي طيبة 1 يقضي على ضعف
البنية التحتية للاتصالات في مصر
وأضاف القوصي، أن القمر وظيفته تقديم خدمات
الاتصالات التليفونية والانترنت لجميع المناطق على مستوى جمهورية مصر العربية
بالتوازي مع شبكة الاتصالات الأرضية وشبكات المحمول الموجودة والتي تنقل الاتصالات
بالطرق التقليدية المعروفة، حيث سيقدم القمر المصري خدمات الاتصالات من خلال
الأقمار الصناعية ويتم استقبالها من خلال طبق الدش والريسيفر المتوفر بأى منزل ومن
خلال راوتر جديد مخصص لهذا الغرض، وهو ما سيحدث طفرة في خدمات الاتصالات في مصر.
وأكد القوصي، أن خدمات الاتصالات بالأقمار
الصناعية تتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه مد البنية التحتية التقليدية
للاتصالات التي تتمثل في شبكات الالياف الضوئية أو أبراج المحمول والتي يصعب مدها
في بعض المناطق الجبلية الوعرة ويحرم أهالينا في بعض المناطق من خدمات الاتصالات
والانترنت، حتى في بعض المناطق بالقاهرة التي تعاني من ضعف خدمات الاتصالات.
طيبة 1 سيتيح اتصالات فضائية
بأسعار تنافسية للمواطنين
وعن أسعار خدمات الاتصالات باستخدام الأقمار
الصناعية، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي طيبة 1
هو ملك خالص لمصر وسيتم استخدامه لمدة 15 عام وبالتالي سيراعي أسعار الخدمات
المنافسة الموجودة من الشركات الأخرى التي تقدم خدمات الاتصالات التقليدية، وستكون
في متناول الجميع، وستقوم بتقديم خدماته الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية
وهي مملوكة للحكومة المصرية، ستحدد اسعار تنافسية تناسب المستهلك وتقدم اسعار
مقبولة وجودة أعلى فى خدمات الاتصالات، بجانب خدمات الشركات التجارية.
طيبة 1 يساعد مصر على تطبيق الجيل
الخامس للاتصالات
وأشار القوصي، إلى أن القمر طيبة 1 سيساعد بشكل
كبير في تقديم خدمات الجيل الخامس ويضع مصر في مقدمة الدول الناشئة، القادرة على
تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس بسهولة من خلال اتصالات الأقمار الصناعية عالية
الجودة، خصوصا أن الجيل الخامس هو الداعم الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة حيث
تعتمد الشركات بشكل أساسي فيه على الاتصالات والانترنت بين الآلات والتحكم عن بعد،
وهو ما سيساعد شركات البترول والتنقيب عن الثروة المعدنية التي تعمل في مناطق
نائية ووعرة وكانت تعتمد فى اتصالاتها على الأقمار الصناعية الأجنبية، وبأسعار
عالية جدا، على استخدام القمر الصناعي
المصري، وكانت هناك شركات تحجم عن الاستثمار في هذه المجالات نتيجة لضعف البنية
التحتية للاتصالات في هذه المناطق، وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية جديدة في هذه
المجالات.
طيبة 1 يساعد مصر في التحول لمركز
لنقل البيانات من أوروبا إلى أفريقيا
وعن تقديم خدمات الاتصالات للدول الأفريقية
المجاورة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال دورته الحالية، قال الرئيس
التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن التغطية الفضائية للقمر الصناعي طيبة 1 لن
يقتصر على مصر فقط ،ولكن سيشمل الدول العربية في شمال أفريقيا وبعض دول حوض النيل،
ومصر تهدف لتكون معبر لشبكات البيانات من أوروبا لأفريقيا وهذا لن يتاح بدون وجود
بنية تحتية متكاملة قوية للاتصالات الأرضية والفضائية والبحرية ، وطيبة 1 سيكون
وصلة لنقل البيانات من أوروبا لأفريقيا فضائياً، لتتحول مصر إلى (HUB) - محور
رئيسي لمراكز البيانات العملاقة الناقلة للبيانات من أوروبا إلى أفريقيا وهو ما
سيضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات في مصر.