Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار عاجل من وزير الأثار بخصوص "صندوق إنقاذ أثار النوبة"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارًا بتكليف العميد هاني ممدوح، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، بالإشراف على صندوق إنقاذ أثار النوبة إلى جانب عمله كمساعدًا للوزير.

ويأتي القرار لبلوغ المهندس محروس سعيد، مدير الصندوق السن القانونية للتقاعد، حيث شغل المنصب للفترة السابقة.

وصندوق إنقاذ النوبة طبقًا لقانون إنشائه فى السيتينيات، الدخل الخاص به يأتى من خلال بيع طابع دولاري لكل سائح يدخل مصر، ويتم تحصيلها عن طريق قنصليات مصر بالخارج وتورد في وزارة الخارجية، ويحصل الصندوق على نسبه من المبالغ حسب اللوائح المنظمة له، وذلك هو إيراد الصندوق فقط، ومنظمة اليونسكو تدعم الصندوق ولكن فنيًا وليس ماليًا لذلك فإيراد الصندوق مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحركة السياحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار وزارة إعلام فلسطين مصر صندوق انقاذ النوبة الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

منذ ساعتين

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 17 ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 19 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"أبو سمبل" يستعد للموسم الأثري الجديد بعربات جولف مجانية

"المصرية لليونسكو" تنظم احتفالية بالعيد الـ50 لحملة إنقاذ آثار النوبة

تعيين "الطيب" مشرفًا على المكتب العلمي لوزير الآثار

إيناس عبدالدايم تصدر قرارًا بتكليف سعيد المصري مستشارًا للوزير الثقافة

"الشربيني" مشرفًا عاما لمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

12:00 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status