قرار عاجل من وزير الأثار بخصوص "صندوق إنقاذ أثار النوبة"

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارًا بتكليف العميد هاني ممدوح، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، بالإشراف على صندوق إنقاذ أثار النوبة إلى جانب عمله كمساعدًا للوزير.



ويأتي القرار لبلوغ المهندس محروس سعيد، مدير الصندوق السن القانونية للتقاعد، حيث شغل المنصب للفترة السابقة.



وصندوق إنقاذ النوبة طبقًا لقانون إنشائه فى السيتينيات، الدخل الخاص به يأتى من خلال بيع طابع دولاري لكل سائح يدخل مصر، ويتم تحصيلها عن طريق قنصليات مصر بالخارج وتورد في وزارة الخارجية، ويحصل الصندوق على نسبه من المبالغ حسب اللوائح المنظمة له، وذلك هو إيراد الصندوق فقط، ومنظمة اليونسكو تدعم الصندوق ولكن فنيًا وليس ماليًا لذلك فإيراد الصندوق مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحركة السياحية.