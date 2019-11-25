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عقب عقر 31 شخصًا.. الطب البيطري بالإسكندرية: إبادة 55 كلب ضال

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية استجابتها في واقعة عقر كلاب مسعورة 31 شخصا في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، بخروج لجنة مكبرة مشتركة مساء أمس الأحد بالاشتراك مع شرطة الخيالة، ولجنة من حي المنتزه أول، المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، تم عمل مسح شامل، لجميع المناطق المحيطة في منطقة ميامي.

وصرح اللواء الدكتور يوسف الشباط مدير مديرية الطب البيطري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أنه تم إبادة 40 كلب برصاص المورس، 15 كلب بسم الاستركنين داخل اللحوم المسمومة، كما أنه تم إبادة 3 كلاب عقورة، وأخذ عينة من الرأس شاملة المخ، لإرسالها إلى المعمل المركزي بمعهد بحوث صحة الحيوانات، لتحليل العينات.

خطاب عاجل

فيما صرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية اليوم أنه عقب واقعة عقر كلب مسعور 31 شخص في شارع خليل حماده والعيسوي بمنطقة المنتزه مساء أمس الأحد، تم مخاطبة مديرية الطب البيطري للتعامل مع الكلاب الضالة بالمنطقة.

وأوضحت مدير عام الشئون الوقائية في تصريح صحفي أنه تم استقبال المصابين بمركز علاج العقر بمستشفى شرق المدينة، حيث تم التعامل طبيًا مع جميع المعقورين وتقييمهم بناء على البروتوكول العلاجي وعلاج الجميع وإعطائهم الطعم الواقي من السعار، مؤكدة أن الطعم والمصل لمرض الكلب متوافر بالمحافظة بكميات كافية.

وأضافت أنه يوجد بالإسكندرية 7 مراكز عقر للتعامل مع تلك الحالات بمستشفيات رأس التين العام، شرق المدينة، أبو قير العام، الجمهورية العام، العامرية العام وبرج العرب المركزي، ومركز طب أسرة الدخيلة.

الحادث

وشهد شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، مهاجمة كلب مسعور، للمارة في الشارع، مما تسبب في إصابة 36 شخصًا، ونقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر ووقع الإصابات سالفة الذكر، وقد جرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، وتم حقنهم بالمصل.



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