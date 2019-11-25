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محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مستهل زيارته للمحافظة اليوم، وذلك في حضور النواب: عبد الرحمن برعي، وعاطف عبد الجواد، ومجدي بيومي، ومحمود عزت، أعضاء مجلس النواب، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وناقش المحافظ مع نائب الوزير عدد من الملفات والموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع التعليم، ومتطلبات تقديم خدمة تعليمية بالمستوى المطلوب، وعددًا من المطالب لدعم المنظومة التعليمية بشكل عام، والمعلمين بصفة خاصة، لاسيما وأن المعلم أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة تعليمية مميزة، تتسق مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.

ومن المقرر أن يقوم نائب الوزير بزيارة مدرستي محمد متولي الشعراوي الابتدائية، ومحمد أنور السادات الإعدادية بنين بشارع عبد السلام عارف، لمتابعة العملية التعليمية بتلك المدارس، يعقبها عقد لقاء مع عدد من المعلمين بقاعة مديرية التربية والتعليم.
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير التعليم لشئون المعلمين (صور)
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