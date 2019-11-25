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عقب عقر 31 شخصا.. صحة الإسكندرية: طالبنا الطب البيطري التعامل مع الكلاب الضالة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:23 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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صرحت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه عقب واقعة عقر كلب مسعور 31 شخصا في شارع خليل حماده والعيسوي بمنطقة المنتزه مساء أمس الأحد، تم مخاطبة مديرية الطب البيطري للتعامل مع الكلاب الضالة بالمنطقة.

وأوضحت مدير عام الشئون الوقائية في تصريح صحفي اليوم أنه تم استقبال المصابين بمركز علاج العقر بمستشفى شرق المدينة، حيث تم التعامل طبيًا مع جميع المعقورين وتقييمهم بناء على البروتوكول العلاجي وعلاج الجميع واعطائهم الطعم الواقي من السعار، مؤكدة أن الطعم والمصل لمرض الكلب متوافر بالمحافظة بكميات كافية.

وأضافت أنه يوجد بالإسكندرية 7 مراكز عقر للتعامل مع تلك الحالات بمستشفيات رأس التين العام، شرق المدينة، أبو قير العام، الجمهورية العام، العامرية العام وبرج العرب المركزي، ومركز طب أسرة الدخيلة.

وشهد شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، مهاجمة كلب مسعور، للمارة في الشارع، مما تسبب في إصابة 36 شخصًا، ونقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر ووقع الإصابات سالفة الذكر، وقد جرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، وتم حقنهم بالمصل.

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مصر كلب الاسكندرية صحة الإسكندرية الكلاب الضالة الطب البطيري الطب البطري

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