وكيل صحة بني سويف يفاجئ مستشفى إهناسيا ويحيل 3 أطباء للتحقيق





فاجأ الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، مستشفى اهناسيا المركزى غرب المحافظة وذلك؛ لمتابعة سير العمل بها وتواجد الأطباء والتمريض وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على تلك الأماكن بناء على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ بني سويف.وتابع "حميدة" سير العمل وتواجد النوبتجية والأطباء والتمريض والمرور على كافة اقسام المستشفى والطوارئ ليحيل 3 أطباء إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهم بالنوبتجية أثناء المرور.وقال وكيل وزارة صحة بنى سويف، إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والتأكيد على الالتزام في العمل بالمستشفيات المركزية.من جانبه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن قطاع الصحة والنهوض به في مقدمة أولويات الحكومة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم التوجيه بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية من خلال العمل الجاد والحلول والبدائل غير التقليدية، وذلك ما تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذه من خلال خطوات عملية وحشد كافة الجهود المممكنة للإرتقاء بالمنظومة الخدمية ومستوى الخدمة الجماهيرية.