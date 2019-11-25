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سوريا: طائرة تركية تقصف مواقع للقوات الحكومية في الحسكة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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طائرة تركية
طائرة تركية
وكالات
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قصفت طائرة تركية دون طيار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، مواقع للقوات الحكومية في محافظة الحسكة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وجاء القصف بعد تدخل "عدد من عناصر قوات النظام لدعم قوات سوريا الديمقراطية قسد، في قتالها ضد فصائل موالية لتركيا".

 

وقال المرصد السوري، إن القصف الذي استهدف مواقع في تل طويل بين تل تمر والمناجير، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات النظام على الأقل.

 

ونقل المرصد عن مصدر موثوق أن "قوات النظام لديها أوامر بالامتناع عن إطلاق طلقة واحدة على القوات التركية، والدخول في أي اشتباك في مواجهة تركيا".

 

وقد سقطت طائرة استطلاع تركية، في قرية صورصور التي تبعد حوالي 18 أو 20 كم خارج المنطقة الآمنة عند الحدود السورية – التركية، في الريف الجنوبي للدرباسية.

 

وأعلنت المرصد السوري، أن عنصرا من قوات النظام قتل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء استهداف أحد الحواجز التابعة للأمن السياسي في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون.

 

وقد وصلت 5 عربات عسكرية روسية، صباح اليوم الأحد إلى منطقة الدرباسية، وانتقلت إلى قرية شيريك، حيث التقت مع القوات التركية، من دون أن تعرف طبيعة اللقاء، حسبما أفاد المرصد السوري.

 

ورصد المرصد قصفا مدفعيا لقوات النظام استهدف محيط بلدتي خان العسل وكفرناها ومنطقة الشاميكو غربي مدينة حلب، فيما حلقت الطائرات الحربية في أجواء منطقة خفض التصعيد من دون أن تنفذ أي غارة.

 

ووثّق المرصد مقتل عنصرين على الأقل، وجرح آخرين من قوات النظام في ريف اللاذقية جراء ضربات للفصائل استهدفت مواقع قوات النظام في محوري كنسبا وكبانة شمال اللاذقية، كما دارت اشتباكات عنيفة على تلال كبانة، عصر أمس، إثر محاولة تقدم أحبطتها فصائل متشددة.

 

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الكلمات المفتاحية

طائرة تركية تركيا القوات الحكومية الحسكة

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