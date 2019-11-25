قرعة كاس مصر.. مباريات سهلة في الدور الـ 32 ومواجهات صعبة في طريق الأهلي والزمالك للوصول إلى لنهائي

تصدرت قرعة كاس مصر تريندات "جوجل" اليوم في مصر، حيث تم إعلان مواجهات الدور الـ32 من بطولة كاس مصر 2019/2020، وشهدت قرعة كاس مصر مواجهات قوية وآخرى سهلة، وفيما يلي نستعرض معكم مباريات الدور الثاني والثلاثون من المسابقة.





مشوار الأهلي والزمالك في كاس مصر

وفي مفاجأة لجمهور كرة القدم في مصر، جاءت نتيجة قرعة كاس مصر لموسم 2019/2020، بأن فريقي الزمالك والأهلي لن يتقابلى سوا في النهائر، لأن كل فريق في طريق.

ويخوض النادي الأهلي مباراة سهلة ضد نادى بني سويف فى دور الـ32 من بطولة كاس مصر، ويلعب نادى الزمالك ضد فريق الشرقية الزقازيق في نفس الدور من المسابقة.





مباريات دور الـ 32 من بطولة كاس مصر

- الأهلي ضد بني سويف





- إنبي ضد الترسانة





- الإنتاج الحربي ضد أبوقير للأسمدة





- حرس الحدود ضد بتروچيت





- الاتحاد السكندري ضد النصر





- أسوان ضد طنطا





- المقاولون العرب ضد الجزيرة بمطروح





- المصري ضد قنا





- الزمالك ضد الشرقية للزقازيق





- سموحة ضد العبور بالقليوبية





- وادي دجلة ضد بيلا





- نادي مصر ضد الجونة





- طلائع الجيش ضد دكرنس





- مصر المقاصة ضد فاركو





- الإسماعيلي ضد الإعلاميين





- بيراميدز ضد النجوم





عقبات في طريق الأهلي والزمالك للوصول لنهائي كاس مصر





هناك بعذ المباريات الصعبة في انتظار فريقي الزمالك والأهلي، بعد تخطيهم الدور الـ 32 من المسابقة، حيث جاء في طريق النادي الأهلي نادي المصري البورسعيدي، أما نادي الزملك قد يطدم بنادي بيراميدز، وذلك في حالة تخطي الفرق مباريات الدور الـ32 والـ16 من بطولة كاس مصر.



