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محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الفريق الطبى بمستشفى التأمين الصحي الذي نجح، في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة، في نهاية العقد الخامس من العمر، يزن 25 كيلو جرام، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها.

 ضم الوفد: الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير المستشفى، وأعضاء قسم جراحة الأورام: الدكتور مصطفى السعيد، والدكتور ياسر قطب، والدكتور أحمد فتحي، والدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير العمليات بالمستشفى.

أشاد المحافظ، في بيان له، بهذا الجهد المميز، مؤكدًا على أن هذا العمل يضاف إلى انجازات الملف الطبي بالمحافظة، ويبرهن على الدور الكبير الذي يؤديه التأمين الصحي في تقديم خدمة صحة مميزة، مثنيًا على الإدارة الناجحة للجهاز الإداري لفرع التأمين الصحي بالمحافظة، مؤكدًا على أن قطاع الصحة والنهوض به في مقدمة أولويات الحكومة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم التوجيه بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية من خلال العمل الجاد والحلول والبدائل غير التقليدية، وذلك ما تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذه من خلال خطوات عملية وحشد كافة الجهود الممكنة للارتقاء بالمنظومة الخدمية ومستوى الخدمة الجماهيرية.

وأشار المحافظ، إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة كان له النصيب الأكبر من المتابعة والدعم والتعاون مع شركاء التنمية والحلول خارج الصندوق للنهوض به، مشيرًا إلى أنه خلال عام واحد تحققت خطوات نوعية في المجال منها: تشغيل وحدات غسيل كلوي في 4 قرى، وجاري استهداف 39 وحدة قروية، وتم تشغيل عيادات العلاج عن بعد، وتم دعم المستشفى التخصصي ببعض الأجهزة، وكذا التأمين الصحي بجهاز قسطرة قلب من خلال التنسيق مع رئيس التأمين الصحي، وجاري تطوير 6 وحدات صحية بالقرى الأكثر احتياجا بالمساهمة المجتمعية، وجاري تطوير مستشفى الـ24 سرير لتحويلها لمستشفى مركزي، وغيرها.

وأعرب الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه المحافظ المستشار هاني عبد الجابر للتأمين الصحي، وتفاعله الايجابي مع متطلبات تطوير الخدمة الصحي بالمستشفى، خاصة وأنه مع أول زيارة له للمستشفى تواصل مع رئيس الهيئة لسرعة توفير جهاز القسطرة، بجانب حرصه على الوقوف على متطلبات الخدمة الصحية الجيدة بالمستشفى التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في القطاع الصحي بالمحافظة.

وخلال اللقاء أستعرض الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، تفاصيل العملية التي أجريت، موضحًا أن المستشفى أستقبل المريضة "س.خ.خ"50 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر ببني سويف، تشكو من الآم حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء لها الأشعة اللازمة، تبين لأطباء الأورام بالمستشفى، وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصال الورم والرحم والمبيضين لما يسببه من خطر على حياة المريضة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة.

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وفي ختام اللقاء طالب محافظ بني سويف الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى بإعداد تقرير فني مفصل عن متطلبات تطوير الخدمة الصحية خاصة في قسم جراحة الأورام، الذي يعتبر القسم الوحيد بالمحافظة، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمقترح إنشاء مركزا متكاملا للأورام بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وكافة الجهات المعنية.

محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
محافظ بني سويف يستقبل أطباء التأمين الصحي عقب استئصالهم ورما ضخما من رحم سيدة
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