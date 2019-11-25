"اركب واتكيف".. القبض على سائق بحوزته 2 كيلو حشيش برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر من القبض على "ح. ع" بحوزته 18 قطعة من مخدر الحشيش تزن تقريبا 2 كيلو، حاول إخفاءها داخل سيارته الأجرة خلال مروره بكمين رأس غارب في أثناء عودته من محافظة السويس.





تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد دردير، رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضابط مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام، رئيس مباحث القسم، من ضبط المدعو "ح. ع"، وذلك حال قيادته السيارة بيجو أجرة مرور رأس غارب قادمًا من محافظة السويس اتجاه رأس غارب وبحوزته 18 قطعة كبيرة الحجم " طربة" لجوهر الحشيش المخدر تزن 2000 جرام تقريبًا ومبلغ مالي 1550 جنيه وهاتف محمول.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل إخفاء وترويج المواد المخدرة.





تم تحرير محضر رقم 20802019 جنح رأس غارب وجاري العرض على النيابة العامة.



