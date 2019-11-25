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بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن استرداد 25 ألف و846 مترًا، خلال حملة استهدفت إزالة 37 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة وأخرى تحت ولاية الأوقاف، بناحية العلالمة شرق النيل بمركز بني سويف، ضمن خطة الدولة لاسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.

وأكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، في بيان له، أنه تم إزالة 37 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 25 ألف و846 مترًا، من أراضي أملاك الدولة بناحية العلالمة شرق النيل مركز بني سويف، بواقع 34 حالة تعد على مساحة 23 ألف و221 مترًا، و3 حالات على مساحة ألفان و625 مترًا من الأراضي التابعة لولاية الأوقاف، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الـ14 في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى اليوم، إلى 514 حالة، بمختلف مراكز المحافظة منها حالات صادر بشانها قررات إوزالة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي الذي تعده الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الـ11 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وأكد المحافظ، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
بني سويف تسترد 25 ألف متر من أراضي الدولة.. والمحافظ: لا تهاون في حق الشعب
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