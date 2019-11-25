ورطة تضرب مدرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد

يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على ريال مدريد غدًا الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



وأشارت تقارير صحفية في فرنسا إلى أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان في حيرة كبيرة من أمره بسبب التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن توخيل استقر على نسبة كبيرة من تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، لكن هناك بعض الحيرة التي تضربه في مركز خط الهجوم ولم يستقر بشكل نهائي عليه.



وأضافت الصحيفة بأن الفرنسي كيليان مبابي يعد محور حيرة المدرب الألماني حيث يفاضل بينه ، وبين الأرجنتيني المتألق في الفترة الأخيرة ماورو إيكاردي للدفع بأحدهما بجوار أنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا في تشكيل الفريق أمام ريال مدريد.



وتابعت الصحيفة بأن توخيل لم يحسم موقفه حتى الآن وإن كانت المؤشرات تؤكد برغبته في الدفع بمبابي واستغلال سرعته لضرب دفاعات الفريق الملكي.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ7 نقاط.