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خبر سار لبرشلونة قبل موقعة بوروسيا دورتموند

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:43 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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يستعيد فريق برشلونة لخدمات مدافعه الفرنسي كليمونت لينجليه في مباراته المقبلة أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني مساء بعد غد الأربعاء على ملعب "الكامب نو" في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لينجليت قد غاب عن مباراة برشلونة الماضية في الليجا أمام ليجانيس بسبب إصابة عضلية عقب عودته من التوقف الدولي مع منتخب فرنسا.

وأشارت تقارير صحفية اليوم الاثنين في إسبانيا بأن اللاعب الفرنسي بات جاهزًا لمواجهة برشلونة المقبلة أمام بوروسيا دورتموند بعد التعافي من الإصابة.

وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية بأن لينجليت أصبح جاهزًا لقيادة دفاع برشلونة أمام دروتموند بجوار زميله أومتيتي بعد غياب جيرارد بيكيه عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

يذكر ان ينفرد فريق برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" فى الموسم الجارى 2019-2020، بعدما حقق فوزا صعبا من مضيفه ليجانيس، بعدما حول تأخره بهدف إلى الانتصار بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما اليوم السبت الماضي.
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